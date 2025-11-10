Son Mühür- Bilanço döneminde gelen olumlu haberlere rağmen satış ağırlıklı bir tabloya sahne olan BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10.924 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.46'lık yükselişle 10.974 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı?



Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Asya borsaları Çin hariç artıda kapatmayı başardı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,4 değer kazandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yatay bir seyir izlendi.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Brent petrol yüzde 0.86 yükselişle 64.19 dolardan,

Bitcoin yüzde 1.48 yükselişle 106.053 dolardan,

ons altın yüzde 1.66 yükselişle 4.066 dolardan, gram altın yüzde 1.67'lik yükselişle 5.522 TL'den işlem görüyor.