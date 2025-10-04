Son Mühür - Bir dönemin en tanınmış ana haber sunucularından gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Boğazı’na nazır yalısını satışa çıkardı. Muhtar’ın bu kararı almasındaki neden merak edilirken, geçmişte söz konusu yalı nedeniyle ailesiyle çeşitli problemler yaşadığı biliniyor. Ünlü spiker, çocuklarının annesi Deniz Uğur’la da anlaşmazlık yaşamış; Uğur, hem yalı hem de çocuklar üzerinde hak iddia ederek dava açmıştı. 2024 yılında İstanbul’daki evinde yaşadığı bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Muhtar, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

Vasiyetini açıkladı

Öte yandan Reha Muhtar, 2 Ocak’ta yaşamını yitiren Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşananların ardından kendi vasiyetini kamuoyuyla paylaşmıştı. Muhtar, sevenlerine seslenerek, “Vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşananların benim cenazemde tekrarlanmasını istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Yalısını satışa çıkardı Reha Muhtar’ın boğaz manzaralı yalısını satışa çıkarması, hem emlak piyasasında hem de magazin dünyasında büyük ilgi gördü. 2000 yılında Baltalimanı Caddesi’nden 4,5 milyon dolara satın aldığı yalısını 20 milyon dolarlık fiyatla satışa sunan Muhtar, bu hamlesiyle sosyal medyada da gündem oldu.