Son Mühür- İddiaya göre, Reha Muhtar güvenlik noktasında elindeki telefonla X-ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik personelinin prosedür gereği uyarıda bulunması üzerine Muhtar ile görevliler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Görüntülerde, Muhtar’ın ses tonunu yükselttiği ve çevresindekilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

“Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?”

Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, Reha Muhtar’ın görevlilere yönelik olarak “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” şeklinde tepki gösterdiği duyuluyor. Görüntüler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

Uçağını kaçırdığı öne sürüldü

Olayın ardından bazı kullanıcılar, Reha Muhtar’ın yaşanan tartışma nedeniyle uçağını kaçırdığını ileri sürdü. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Reha Muhtar’ın güvenlik görevlileriyle tartıştığı görüntülerin hangi havalimanında ve ne zaman çekildiği konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.