Son Mühür/ Osman Günden- Yaklaşık 13 gündür hastanede olduğunu belirten Çetinkaya, daha önce yaptığı paylaşımda ateşinin 39,5 dereceye kadar çıktığını ifade etmişti. Ziyaretçi kabulünün yasaklandığını da duyuran fenomen isim, yaşadığı sürecin kendisini yıprattığını dile getirmişti.

“Allah beterinden korusun ama çok bunaldım”

Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Çetinkaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5’lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım.”

Bu açıklamanın ardından takipçileri tarafından geçmiş olsun mesajlarıyla destek yağmıştı.

“Bağışıklık sistemiyle ilgili bir durum geçirdim”

Sibil Çetinkaya, son paylaşımında hastalığına bağışıklık sistemi kaynaklı bir teşhis konulduğunu açıkladı. Tedavisinin devam ettiğini belirten fenomen, iyileşme sürecine ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

“Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek.”

“Eskisinden daha iyi bir enerjiyle döneceğim”

Çetinkaya, kısa süre içinde tamamen iyileşmeyi umut ettiğini vurgulayarak takipçilerine teşekkür etti:

“Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim. Halim olduğunda tekrar güncellerim.”

Destek mesajları yağdı

Fenomen ismin paylaşımına binlerce beğeni ve destek yorumu geldi. Sosyal medyada “geçmiş olsun” mesajları paylaşan takipçileri, Çetinkaya’nın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.