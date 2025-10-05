Son Mühür- Bir dönem ana haber bültenlerinin en tanınan yüzü olan Reha Muhtar, 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı Baltalimanı’ndaki yalısını elden çıkarmaya karar verdi. Boğaz’a nazır konumuyla dikkat çeken tarihi yalı için Muhtar’ın 20 milyon dolar talep ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası zor günler

Geçtiğimiz yıl evinde düşerek ağır yaralanan Reha Muhtar, uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu olmuştu. Ünlü sunucu o dönemde yaptığı açıklamada, “Her şeye geri döneceğim. Bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor; çevremdekiler elimdekileri alıyor, çocuklarım dahil” sözleriyle yaşadığı zorlu dönemi dile getirmişti.

Yalı krizi Deniz Uğur’la dava konusu olmuştu

Reha Muhtar’ın satış kararının ardında, eski eşi Deniz Uğur’la yaşadığı hukuki süreçlerin etkili olduğu iddia ediliyor. 2010 yılında boşanan çift, Baltalimanı’ndaki yalı nedeniyle anlaşmazlık yaşamıştı. Uğur’un hem yalı hem de çocuklar üzerinde hak talebinde bulunmasının ardından taraflar arasında dava süreci başlamıştı.

Efsane spikerden dikkat çeken vasiyet

Reha Muhtar, geçtiğimiz ocak ayında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşanan tartışmalar sonrasında vasiyetini açıklamıştı. Ünlü spiker, “Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur’un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın.” ifadeleriyle gündem olmuştu.

Boğaz manzaralı miras

25 yıldır yaşadığı yalıyla özdeşleşen Reha Muhtar, hem meslek hayatında hem özel yaşamında İstanbul Boğazı’ndaki bu evde birçok dönüm noktasına tanıklık etti. Yalının satışa çıkarılması, hem magazin hem de emlak dünyasında büyük yankı uyandırdı.