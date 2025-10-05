Son Mühür- “Beni Böyle Sev”, “Adı Mutluluk”, “Gülümse Yeter”, “Jet Sosyete”, “Benim Tatlı Yalanım” ve “Ah Leyla Vah Kerem” gibi dizilerle tanınan oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmişti.

Bir süredir “İnci Taneleri” dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Bekiroğlu, bu ilişkinin bitmesinin ardından rapçi Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

“Şimdilik sadece iş var”

Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu uzun sürmedi. Bebek’te objektiflere takılan Aslı Bekiroğlu, gazetecilerin aşk sorularına şu yanıtı verdi: “Şimdilik iş var, aşka mola verdim. Bir süre sadece işlerime odaklanacağım.”

Bu sözleriyle ilişkilerine nokta koyduğunu açıklayan oyuncu, yeni projelere yoğunlaştığını belirtti.

Yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek kahkül kestirmişti. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan Bekiroğlu’nun son pozları takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Ekranlara dönüş hazırlığında

Bir süredir dinlenme sürecinde olan Aslı Bekiroğlu’nun, yeni sezonda birkaç dizi teklifi aldığı ve projeleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Oyuncu, özel hayatına kısa bir ara verip tamamen işine odaklanmayı planlıyor.