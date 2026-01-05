Olay, geçtiğimiz gün gece saat 01.30 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi’nin acil servis otoparkında meydana geldi.

K.A. ve U.B. isimli iki şüpheli, bir süre bankta oturarak çevreyi gözetledi. Şüpheliler, uygun zamanı kolladıktan sonra hasta yakınına ait park halindeki motosikletin gidon kilidini kırarak aracı çaldı. Hırsızlık anı, hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamera kayıtları yeni hırsızlıkları ortaya çıkardı

Motosikleti çalınan vatandaşın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin farklı tarihlerde aynı hastane otoparkından iki motosiklet daha çaldığını tespit etti. Bu gelişme üzerine olayın münferit değil, planlı bir hırsızlık serisi olduğu belirlendi.

Sinanpaşa Mahallesi’nde operasyon düzenlendi

Polis ekipleri, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla K.A. ve U.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı iki motosiklet de yapılan aramalarda ele geçirildi.

“Ulaşım aracı bulamadığımız için aldık”

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, motosikletleri çalma gerekçesi olarak “Hastaneye refakatçi olarak gelmiştik, dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikletleri aldık” şeklinde savunma yaptıkları öğrenildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan K.A. ve U.B., cezaevine gönderildi.