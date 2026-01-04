Son Mühür - Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken kaybolan Elif Kumal’dan 8 gündür bir haber alınamadı. 500 kişilik ekip, Elif’e ve kullandığı araca ulaşmaya çalışıyordu. Ancak 8. gün akşam saatlerinde Kumal'ın gölde cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Erdek Kaymakamlığı koordinasyonunda görev yapan ekipler, kamp yaparken kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal’ı arıyordu Konu hakkında bir açıklama yapan Erdek Kaymakamı Hasan Göç, ne kadar sürerse sürsün Elif Kumal’ı ailesine teslim etmek için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti. “Bugün 8'inci günümüz ve personel ile ekipman sayımızı artırarak 500’ün üstünde personelle arama çalışmalarımız devam ediyoruz” diyen Göç, “Karada, deniz ile karanın birleştiği yerde ve göl kısmında arama yapıldı. Maalesef herhangi bir ize veya emareye rastlanmadı. Gün içinde 50 kişilik personelimiz çalışmalara katıldı. Emniyetten de 30 kişilik çevik kuvvet ekibimiz geldi. Bugün özel cihazlar kullanan bir ekibimiz daha gelecek ve yarın su altında o cihazlarla ekibimiz aramalara devam edecek. Elif'in kullandığı araca benzer bir parça bulunmuştu ve o parça incelendi. O parçanın etrafı tümüyle arandı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı” demişti.

"Önceliğimiz sağ salim bulunması"

Önceliklerinin Elif Kumal’ın sağsalim olarak bulunması olduğuna dikkat çeken Göç, “Her ihtimale karşılık bu bölgeden başlayarak, yarın çalışmaları devam ettireceğiz. Önceliğimiz kızımın sağ salim bir şekilde bulunmasıdır. Bizi sonuca götürecek elimizdeki en önemli imkan da Elif'in kullandığı araca ulaşılmasıdır. O daha bulunabilir bir şey. Gözle görülmesi, bir belirti bulunması daha kolay. Onun üzerine yoğunlaştık. Şu ana kadar bir iz bulamadık ama ne kadar sürerse sürsün, kızımızı ailesine teslim etmek üzere çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuşmuştu.

Elif Kumal’ın aracı başka bir araçla mı çıkarıldı?

’Elif Kumal’a ait aracın bölgeden çıkıp, çıkmadığı veya çıkarılmış olacağı ihtimalleri üzerine özel bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kaymakam Hasan Göç, “Aracın seyir halinde buradan çıkmadığı kesin. Başka bir araca yüklenerek çıkarılma ihtimaline karşın, plaka tanıma sistemleri kullanılarak, hem de köylerdeki ve evlerdeki tüm kameralar saatlerce incelenerek, bütün araçlara ulaştık. Bu hususta şüpheli birr duruma da rastlanmadı. O gün ve o günden sonra bölgeye giriş veya çıkış yapan, Elif'in aracının taşınabilme ihtimali olan bir araç görülmedi. Bütün araçlar kontrol edildi” diye konuşmuştu.