Mücadelenin zor geçeceğini bildiklerini belirten Recep Uçar, Göztepe’nin iç sahadaki gücüne dikkat çekti. Uçar, “Geçen sezondan bu yana Göztepe minimal puan kaybeden bir takımdı. Zor bir deplasmandı. İstediğimizi alarak dönüyoruz. Aslında iyi başladık, planlarımızı maçın içinde tuttuk. İlk 23 dakika oyunu kontrol eden bizdik. Ancak bireysel hatalarımız rakibi oyuna dahil etti” dedi.

“Kalecimiz Deniz bizi ayakta tuttu”

Uçar, Göztepe’nin golünden sonra kaleci Deniz’in kritik kurtarışlarıyla takımını oyunda tuttuğunu vurguladı. “50’nci dakikadan sonra maç bizim için kırılma anıydı. Bazı anlarda dağıldık ama Deniz yaptığı kurtarışlarla bizi ayakta tuttu. 60’tan sonra kısa oyunculara döndük. Tunahan’ın golüyle eşitliği yakaladık. O dakikadan sonra geriye yaslanmadık, galibiyeti kovaladık. Buradan aldığımız puan bizim için çok değerliydi” ifadelerini kullandı.

“Adil’in eksikliği hissedildi”

Mücadelenin en önemli parametresinin fiziksel kalite olduğunu söyleyen Uçar, sıcak hava ve oyuncu eksikliklerinin etkili olduğunu belirtti:



“Adil’in yokluğu bizi zorladı. Havanın sıcaklığı ve baskı bizi zaman zaman bireysel hatalara yönlendirdi. Ancak buna rağmen mücadelemizden memnunum.”

“Milli takımda futbolcularımız olmalıydı”

Konyaspor’dan milli takıma davet edilen futbolcu olmamasına da değinen Uçar, bazı oyuncularının bu hakkı fazlasıyla verdiğini söyledi. “Beklentilerimiz vardı, milli takımı hak eden oyuncularımız vardı. Karara saygı duyuyorum ama ben Melih’in, Adil’in ve Umut’un milli takımı hak edecek performanslar sergilediğini düşünüyorum. Adil uzun süredir inanılmaz oynuyor. Melih İbrahimoğlu Avusturya’dan teklif aldı. Ben Türk bir antrenör olarak Melih’in kaybedilmemesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.