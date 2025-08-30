Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi’nin, ilçedeki amatör futbol kulüplerini desteklemek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği 2. Geleneksel Zafer Kupası tamamlandı. 18-29 Ağustos tarihlerinde Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri’nde oynanan turnuvada, U14 kategorisindeki 20 amatör futbol takımı mücadele etti.

Finalde büyük heyecan

Şampiyonluk maçında sahaya çıkan İşçievleri Spor Kulübü, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Turnuvada Buca Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Akıncılar Elit Spor Kulübü üçüncü, Şirinyer Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Kupalar Başkan Duman’dan

Final maçının ardından düzenlenen ödül törenine Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve sporseverler katıldı. Başkan Duman, şampiyon olan İşçievleri Spor Kulübü’nün oyuncularını ve teknik ekibini tek tek tebrik ederek kupalarını takdim etti.

“Spor geleceğin teminatı”

Büyük zaferin 103. yıl dönümünü sporun birleştirici ruhuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Duman, turnuvada ter döken 450 gence teşekkür etti. Bucaspor altyapısında top koşturduğu yıllara değinen Duman, sporu hayatın bir parçası haline getirmenin önemini vurguladı.

“Amacımız, geleceğin yıldızlarının Buca’dan yetişmesi, sağlıklı, özgüvenli ve birbirine bağlı bir gençlik oluşturmak” diyen Duman, Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünü hatırlatarak, spor yatırımlarının artarak süreceğini belirtti.