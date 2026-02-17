Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimlerin erkene alınması yönündeki çağrıları sürerken, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, seçimlerin planlanan tarihte yapılacağını belirterek, yalnızca Cumhurbaşkanı’nın adaylığıyla bağlantılı olarak sınırlı bir tarih değişikliğinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Erken seçim iddialarına yanıt

Uşak’ta açıklamalarda bulunan Yayman, Türkiye’de erken seçim yapılacağı yönündeki iddiaları reddetti. Seçimlerin 2028 yılında öngörülen takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini söyleyen Yayman, muhalefetin erken seçim çağrılarını eleştirerek geçmiş seçim sonuçlarına işaret etti.

Yayman, 2026 yılı ya da 2027’nin başında bir erken seçimin söz konusu olmadığını vurgulayarak seçim takviminin genel çerçevesinin değişmeyeceğini dile getirdi.

Seçim tarihi için “sınırlı değişiklik” vurgusu

Seçim tarihinin öne çekilmesi ihtimaline de değinen Yayman, bunun yalnızca Cumhurbaşkanı’nın yeniden adaylığıyla ilgili teknik bir düzenleme kapsamında gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu çerçevede seçimlerin birkaç ay erkene alınarak ekim ya da kasım ayına çekilebileceğini belirten Yayman, söz konusu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın adaylığına ilişkin değerlendirme

Yayman, Meclis’te alınacak olası bir kararla Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasının önünün açılmasını beklediklerini belirtti. Seçimlerin zamanında yapılmasının esas olduğunu kaydeden Yayman, adaylık sürecine ilişkin kararın yasama organının yetkisinde olduğunu ifade etti.