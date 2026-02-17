Son Mühür - Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili ilk değerlendirme ise basın danışmanı Özgür Aras’tan geldi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemin ardından Dalkılıç’ın emniyette ifade vereceği öğrenildi. Sabah saatlerinde yapılan gözaltı kararının ardından sanatçının durumuna ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

Basın danışmanı Özgür Aras’ın yazılı açıklamasında, sürecin sonunda Dalkılıç’ın aklanacağına inandıklarını belirterek gerekli görülmesi halinde test örneklerinin verileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Dalkılıç’ın geçirdiği burun ameliyatları sonrasında kullandığı antibiyotikler dışında herhangi bir yasa dışı madde kullanmadığının altı çizildi. Soruşturmanın gidişatına dair resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Gözaltına alınan isimler

1.Hakan TUNÇELLİ (Mekan işletmecisi)

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK (Mekan işletmecisi)

9.Murathan KURT (Züber'in ortağı)

10.Nailcan KURT (Züber'in ortağı)

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan