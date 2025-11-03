Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlatıldığını duyurdu. Projede 81 ilde toplam 500 bin konut yer alacak. TOKİ tarafından yürütülecek sosyal konut atağı ile dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olması amaçlanacak.

Erdoğan, “Ev sahibi Türkiye” vizyonu kapsamında planlanan projede hem konut adedinin hem de kapsama alanının geniş tutulduğunu vurguladı.

İstanbul’a 100 bin, İzmir’e 21 bin yeni yuva

Projede şehir bazlı kontenjanlar şöyle belirlendi:

• İstanbul: 100 bin konut

• Ankara: 30 bin

• İzmir: 21 bin

• Bursa, Gaziantep, Konya: 13 bin

• Hatay ve Diyarbakır: 12 bin

Ayrıca İstanbul’da 15 bin konutun kiralama yöntemiyle uygun koşullarda vatandaşlara sunulacağı belirtildi.

Takvim açıklandı: teslimatlar 2027’de

Başvurular 10 Kasım 2025

Kura çekimi Aralık 2025

İlk teslimatlar Mart 2027

Erdoğan, konutların yatay mimari ve mahalle kültürü esas alınarak inşa edileceğini ifade Mahalle konakları da geliyor

TOKİ çalışmalarına ek olarak şehirlerde sosyal yapıyı güçlendirecek mahalle konakları projesinin de uygulanacağı bildirildi. Bu merkezlerde eğitim, sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetlere yer verilecek.

Afrika ve Körfez vurgusu

Konuşmasında dış politikaya da değinen Erdoğan, Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacminin 40 milyar dolara yaklaştığını, kıtada Türk müteahhitlerinin 97 milyar dolar değerinde 2000’in üzerinde proje üstlendiğini söyledi. Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretinden enerji, savunma, teknoloji ve yatırım alanlarında 24 anlaşma ile dönüldüğünü belirtti. Ziyarette Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg’un Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı’na hediye edildiği ifade edildi.

“Türkiye bölgesinin cazibe merkezi”

Erdoğan, muhalefeti yurt dışı açıklamaları üzerinden eleştirirken Türkiye’nin uluslararası adımlarla bölgesel güç ve cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde 2025 yılının ilk 9 ayında 50 milyar dolar gelir elde edildiğini ve kişi başı gecelik harcamanın 116 dolara yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, terör tehdidinin tamamen sona ermesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun turizmde yeni bir döneme gireceğini belirtti.

2025’te 3 çeyrek turizm rekoru

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde elde edilen sonuçları değerlendirerek son 23 yılda yaşanan gelişimi anlattı. Erdoğan, 2002’de 13,2 milyon olan ziyaretçi sayısının 2024’te 62,3 milyona ulaştığını, turizm gelirinin de aynı dönemde 12 milyar dolardan 61,1 milyar dolara çıktığını ifade etti.

2025’in ilk 9 ayı verilerine göre:

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı: 49.993.000

Artış oranı: %1,6

Turizm geliri: 50 milyar dolar

Gelir artışı: %5,7

Yabancı ziyaretçi gecelik harcaması: 116 dolar

Genel ortalama: 103 dolar

Erdoğan, “Bu rakamlar ışığında 2025 yılı sonunda 64 milyar dolar hedefimize yürüdüğümüzü söyleyebilirim” dedi.

“Turizmde potansiyelimiz bunun çok üstünde”

Erdoğan, Türkiye’nin sağlık, kültür, inanç ve doğa turizminde çok yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirterek Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekti ancak son dönemde yaşanan bazı olayların sektöre gölge düşürdüğünü söyledi.

Kartalkaya'da 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına atıfta bulunan Erdoğan, mahkeme kararlarının yaraları bir nebze hafiflettiğini söyledi ve şunları kaydetti: “İşini düzgün yapanla sorunumuz yok ancak hizmet ve güvenlikte özen göstermeyenler karşısında en küçük tavizimiz olmadı, olmayacak.”

“Terörsüz Türkiye ile yeni bir turizm dönemi başlayacak”

Erdoğan, konuşmasında terörle mücadeleye de vurgu yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğal ve tarihi zenginliklerine rağmen turizmden hak ettiği payı alamadığını belirten Erdoğan, terörün bitirilmesiyle bölgenin büyük bir atılım yapacağını söyledi. Terörün tamamen sona ermesi ile kazanımların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, bölge ülkelerinin de bundan fayda sağlayacağını ifade etti.

Birlik ve kardeşlik mesajı

Erdoğan, Türkiye’nin bin yıllık ortak geçmişine vurgu yaparak birlik çağrısı yaptı: “Kaynaklarımızı eğitime, sanayiye, sağlığa, tarıma ve turizme ayırmak istiyoruz. Bunu da milletimizle birlikte başaracağız.”

TOKİ projeleri önceki açıklamayla ilişkilendirildi

Erdoğan, konuşmasının önceki bölümünde açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinin, şehirlerin sosyal dokusuna ve turizm hareketliliğine de önemli katkı sağlayacağını belirtti. Başvurular 10 Kasım 2025’te, kura Aralık 2025’te, ilk teslimatlar ise Mart 2027’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi genel başkanının yurtdışındaki açıklamalarını eleştirerek, “Türkiye partisi olma sözünden umutlanmıştık ancak selefinin kötü geleneği devam etti” dedi. Erdoğan, savunma sanayindeki gelişmelere değinerek “KAAN takvim doğrultusunda envantere girecek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye partisi olma umudu boşa çıktı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi genel başkanına yönelik açıklamalarda bulundu. Yeni genel başkana başlangıçta fırsat tanıdıklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye partisi olma sözünden umutlanmıştık. Ancak genel başkan, selefinin kötü geleneğini sürdürdü. İç politikadaki kısa vadeli söylemlerini yurtdışına taşıdı. Birkaç marjinal isimden alkış alma uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini küçük düşürdü. İnşallah bu yanlışı kendisinin de fark edeceğini düşünüyorum.”

“Türkiye’yi bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz”

Ana muhalefet liderinin yurtdışındaki eleştirilerini hedef alan Erdoğan, “Ana muhalefet genel başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için sabaha kadar uğraşırken biz Türkiye’yi bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz” dedi.

Savunma sanayii vurgusu: “KAAN takvime uygun ilerliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında savunma sanayiinde gelinen noktaya dikkat çekti. “KAAN kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya’nın 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun ispatı olarak görüyoruz. Türkiye, gizli-açık tüm engelleme çabalarına rağmen tarih yazmaya devam ediyor. KAAN’ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız.”