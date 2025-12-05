Karabiga Belediyesi, beldenin bugüne kadar gördüğü en büyük altyapı yenileme projesini tamamladı. Çalışmalar sırasında çıkarılan eski, çürümüş, küflü ve kanserojen madde barındıran su boruları, vatandaşların yıllarca hangi koşullarda su kullandığını gözler önüne sermek amacıyla Karabiga Meydanı’nda sergilenmeye başlandı.

Elbi: “Söz vermiştik, yerine getirdik”

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, sergilenen boruların ilçenin gerçek durumunu ortaya koyduğunu belirterek, “Bunlar savaş döneminden kalma şarapnel parçaları değil, Karabiga’nın eski su boruları. 2019’da söz vermiştik, altyapıyı tamamen yeniledik. Yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu hattı ve su deposu dahil tüm altyapı baştan sona yenilendi” dedi.

Sağlıklı su hattı ve doğalgaz konforu

Başkan Elbi, altyapı dönüşümünün ilçeye doğalgaz konforunu da getirdiğini ifade ederek, PCV özellikli, bakteri ve küf barındırmayan yeni su hatlarının devreye alındığını söyledi. Su saatine kadar tüm boruların sıfırlandığını, rutin su tahlillerinin düzenli biçimde yapıldığını aktardı.

Geleceğe yönelik su yatırımları

Biga’daki su sıkıntısına dikkat çeken Elbi, Karabiga’nın büyüyen nüfusunu ve TOKİ projelerini düşünerek yeni bir su kuyusu daha açtıklarını belirtti. “Bugünü olduğu kadar geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Bu yatırımlar Karabiga’nın yarınları için büyük bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür

Sergilenen boruları inceleyen Karabigalı vatandaş Osman Arslan, “66 yıldır bu borulardan su içtik. Başkanımızdan Allah razı olsun, bizi bu dertten kurtardı” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sağlam bir gelecek için güçlü altyapı

Karabiga Belediyesi, yenilenen altyapı hattıyla hem bugünün ihtiyaçlarını karşılarken hem de gelecekte artacak nüfusun gereksinimlerine hazır bir şehir altyapısı oluşturmuş oldu.