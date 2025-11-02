Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS’ye kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira aktarılacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, yapılan yeni ödemeyle birlikte üreticilere toplamda 20 milyar 423 milyon lira destek sağlandığını vurguladı. Yumaklı, açıklamasında, “Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın açıklamasının tam hali şu şekilde;

"Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon TL daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz."