İspanya devi Real Madrid, Juventus’un Türk yıldızı Kenan Yıldız için büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Ünlü futbol menajeri Giovanni Branchini’nin iddiaları futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İtalyan menajerden flaş açıklama

Tuttomercatoweb’e konuşan İtalyan menajer Giovanni Branchini, Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso’nun Kenan Yıldız’ı çok istediğini açıkladı.

Branchini, “Alonso, Kenan Yıldız’ın oyun tarzına hayran. Onu mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid yönetimi de bu transfer için ciddi şekilde hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Alonso’dan radikal karar: “Mbappe hariç herkes gidebilir”

İddialara göre Xabi Alonso, transferin gerçekleşmesi için kadroda yer açmaya hazır. İspanyol teknik adamın, Mbappe hariç herhangi bir futbolcusunun takas ya da satışına onay verebileceği öne sürüldü.

Bu hamle, Real Madrid’in genç Türk yıldızı transfer etmekte ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne serdi.

Juventus’un talebi: 100 milyon euro

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız için kapıyı 100 milyon eurodan açtı. Torino ekibi, 19 yaşındaki yıldızın Avrupa’nın en çok dikkat çeken genç futbolcularından biri haline geldiğini vurguluyor.

Kenan’ın sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor ve Juventus’un, oyuncuyu “geleceğin yıldızı” olarak gördüğü biliniyor.