Milli cimnastikçi Adem Asil, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya daha imza attı. Erkekler bireysel halka aletinde mücadele eden Asil, gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Cakarta’da zorlu rekabet: Finale 4. sıradan yükseldi

Organizasyonun 6. gününde yapılan erkekler bireysel halka aleti finalinde Türkiye’yi temsil eden Adem Asil, elemelerde 14.466 puan toplayarak 4’üncü sıradan finale adını yazdırdı.

Finalde ise performansını daha da yukarı taşıyan milli sporcu, 14.566 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın ABD’ye gitti, Asil farkını gösterdi

Cimnastikte dünyanın en iyilerinin yarıştığı finalde, ABD’li Donnell Whittenburg 14.700 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil onu yalnızca 0.134 puan farkla takip etti. Üçüncülüğü ise Çinli sporcu elde etti.

Bu sonuçla 26 yaşındaki milli cimnastikçi, 2022 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde kazandığı altın madalyanın ardından bu kez gümüş madalya ile kürsüye çıktı.