Teknik heyetin raporu doğrultusunda 8 numara pozisyonuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Veerman'ın oyun kurucu özellikleri ve skora katkısını dikkate alarak bu hamleyi gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Beşiktaş ile de adı anılan 27 yaşındaki futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak oyuncunun kulübüyle olan sözleşme durumu ve piyasa değeri, transferin mali boyutunu belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Transferin Mali Boyutu ve Sözleşme Durumu

Joey Veerman, PSV Eindhoven ile olan sözleşmesini Kasım 2024'te yenileyerek 2028 yılına kadar uzattı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 27 milyon Euro seviyesinde olan oyuncu için Fenerbahçe'nin nasıl bir mali formül üreteceği merak konusu. Sarı-lacivertli yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama veya bonservis pazarlığı seçenekleri üzerinde durduğu konuşuluyor. Veerman, bu sezon PSV formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Joey Veerman Kimdir?

19 Kasım 1998 tarihinde Hollanda'nın Purmerend kentinde dünyaya gelen Joey Veerman, futbola Volendam altyapısında başladı. Orta sahada oyun kurucu ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapan 1.85 metre boyundaki oyuncu, tekniği ve pas vizyonuyla dikkat çekti. Profesyonel kariyerine Volendam'da başlayan Veerman, 2019 yılında Heerenveen'e transfer olarak Eredivisie'de adından söz ettirdi.

Buradaki başarılı performansının ardından Ocak 2022'de Hollanda devi PSV Eindhoven'a imza attı. PSV formasıyla Hollanda Ligi şampiyonluğu ve kupa zaferleri yaşayan Veerman, Hollanda Milli Takımı'nın da havuzunda yer alıyor. 2024-2025 sezonunda şu ana kadar tüm kulvarlarda 20'nin üzerinde maça çıkan tecrübeli oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerle çift haneli skor katkısına yaklaştı.