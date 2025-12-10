Son Mühür - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç temsilcisi Brann’ın deplasmanına çıkacak. Bergen’deki Brann Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod hakem olarak görev yapacak; Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakemler olacak.

Avrupa Ligi’nde geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor. Evinde oynadığı 2 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilip, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Norveç ekibi Brann da benzer bir performans sergiledi; sahasında Utrecht’i 1-0, Rangers’ı 3-0 yenen Brann, deplasmanda galibiyet alamadı. Lille’e 2-1 yenilen, Bologna ve PAOK ile 0-0 ve 1-1 berabere kalan Brann, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik?

Brann karşılaşması öncesinde Fenerbahçe’de 4 oyuncu eksik durumda. Ferencvaros maçında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Takımla antrenmanlara katılan Sebastian Szymanski’nin ise yarınki müsabakada kadroda yer alması bekleniyor. Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Brann maçında yeniden ilk 11’de sahaya çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedekten giren En-Nesyri’yi yarın ilk 11’de görevlendirmeyi planlıyor. Brann: Dyngeland, Knudsen, Sery, Dragsnes, Helland, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Castro, Mathisen, Holm. Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe Demir, Semedo, Skriniar, Fred, Alvarez, Asensio, Levent Mercan, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.