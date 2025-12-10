Son Mühür - Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Galatasaray’ın en kritik döneminde takımdan ayrı kalacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde Atletico Madrid ile oynayacağı önemli maç öncesinde ciddi bir kadro eksikliğiyle karşı karşıya. 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuva, Galatasaray’ın üç kilit oyuncusunu sahalardan uzak tutacak.
Afrika Kupası tehlikesi
- Victor Osimhen (Nijerya Milli Takımı)
- Mario Lemina (Gabon Milli Takımı)
- Ismail Jakobs (Senegal Milli Takımı)
Bu üç oyuncu, ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda forma giyecek.
Bu maçları kaçıracaklar
- 5 Ocak - Trabzonspor (Süper Kupa)
- 10 Ocak - Fenerbahçe - Samsunspor (Kupa / Galatasaray finale çıkarsa)
- 14 Ocak - Fethiyespor (Kupa)
- 18 Ocak - Gaziantep FK (Lig)
Final ne zaman?
Afrika Uluslar Kupası finali 18 Ocak’ta oynanacak. Oyuncuların ülkeleri finale yükselirse, Galatasaraylı üç futbolcu yalnızca üç gün sonra takıma katılabilecek. Bu durum, 21 Ocak’taki Atletico Madrid maçı öncesinde büyük bir risk oluşturuyor. Galatasaray, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve ligdeki kritik karşılaşmalarını bu üç önemli oyuncusundan yoksun geçirecek. Sarı-kırmızılıların en büyük kaygısı ise, Atletico Madrid mücadelesinde bu eksikliklerin belirleyici olma olasılığı.