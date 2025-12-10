Bu üç oyuncu, ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda forma giyecek.

Afrika Uluslar Kupası finali 18 Ocak’ta oynanacak. Oyuncuların ülkeleri finale yükselirse, Galatasaraylı üç futbolcu yalnızca üç gün sonra takıma katılabilecek. Bu durum, 21 Ocak’taki Atletico Madrid maçı öncesinde büyük bir risk oluşturuyor. Galatasaray, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve ligdeki kritik karşılaşmalarını bu üç önemli oyuncusundan yoksun geçirecek. Sarı-kırmızılıların en büyük kaygısı ise, Atletico Madrid mücadelesinde bu eksikliklerin belirleyici olma olasılığı.