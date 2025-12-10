Son Mühür - Sezona etkileyici bir başlangıç yapan İlkay Gündoğan, son haftalarda yaşadığı sakatlığın ardından formunu tam anlamıyla toparlayamadı. Union SG maçında eleştirilen oyuncu, Monaco karşılaşmasında da oyuna katkı sağlayamadı.

Golle burun buruna geldi ama...

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda yakaladığı net gol fırsatını kullanamayınca Galatasaray taraftarlarının sabrını zorladı. Kaçan bu şansın ardından sosyal medyada İlkay Gündoğan’a yönelik tepkiler hızla arttı.

Tepkilerin hedefi oldu

Şampiyonlar Ligi'nde art arda alınan iki yenilginin ardından eleştirilerin merkezine oturan İlkay Gündoğan, Monaco maçındaki hatalarıyla taraftarın en çok gündeme getirdiği isim oldu. Tecrübeli futbolcunun düşük temposu, pas hataları ve kaçırdığı net gol pozisyonu, Galatasaraylılar tarafından "kabul edilemez" şeklinde değerlendirildi.

Performansı

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta görev aldı. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 asist yapabildi.