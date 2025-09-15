Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına perşembe günü deplasmanda çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Almanya’da Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Frankfurt’un yeni kalecisi Zetterer konuştu

Karşılaşma öncesi Frankfurt’un yeni transferlerinden kaleci Michael Zetterer basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kariyerinde birçok zorluk yaşadığını dile getiren Zetterer,

“Kariyerim geleneksel şekilde ilerlemedi; birkaç aksaklık yaşadım. Belki de bu yüzden perşembe günü bir Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak olmam beni daha da minnettar kılıyor. Şampiyonlar Ligi, kulüp düzeyinde ulaşılabilecek en üst nokta ve çok özel bir turnuva” dedi.

“Galatasaray’dan korkmuyoruz”

Galatasaray maçıyla ilgili soruları yanıtlayan Zetterer, taraftar desteğine güvenerek iddialı konuştu:

“On ikinci adamımızla birlikte Frankfurt’ta iyi bir durumdayız. Taraftar desteği inanılmaz; korkacak hiçbir şeyimiz yok. Galatasaraylı oyuncuların tribün atmosferimiz hakkında ne düşüneceğini bilmiyorum ama ben farklı tribünlerden korkmam. Aksine, bu atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum. Frankfurt’taki Avrupa geceleri çok özel olur, umarım bu maç da bizim için olumlu ve unutulmaz bir akşam olur.”

Rakip analizi ve hazırlık

Tecrübeli kaleci, maç hazırlıklarıyla ilgili olarak da, “Özel bir hazırlık yapmıyoruz. Rakip oyuncuların kale önündeki bitirişlerini, penaltı alışkanlıklarını analiz ediyoruz. Bu sadece Şampiyonlar Ligi’nde değil, DFB Kupası’nda da yaptığımız bir şey. Elbette takımın taktikleri rakibe göre uyarlanıyor” ifadelerini kullandı.

Osimhen yanıtı

Zetterer’e, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen hakkındaki düşünceleri de soruldu. Alman kaleci, “Victor Osimhen’e Bundesliga’daki diğer oyunculardan daha fazla ya da daha az saygı duymuyorum. Tüm rakiplerime eşit derecede saygım var” diyerek cevap verdi.

Gözler Galatasaray’da

Galatasaray, zorlu deplasmanda güçlü atmosferde sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, gruplardaki ilk maçtan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedeflerken, Avrupa arenasındaki performansı merakla bekleniyor.