Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Monaco deplasmanına çıkan Galatasaray, 68. dakikada Balogun’un kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu. Union Saint-Gilloise karşısındaki yenilginin ardından Monaco deplasmanından da puansız dönen sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

9 puan toplayabildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 5-1’lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlamıştı. Bunu takiben Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarını kazanarak 9 puana ulaşan temsilcimiz, son iki maçtaki mağlubiyetlerle yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Sakatlıklar, cezalar ve daralan kadro rotasyonu, takımın performansını olumsuz yönde etkiledi. Union SG ve Monaco yenilgilerinin ardından Galatasaray'ın ilk 8'e girme olasılığı dramatik biçimde azaldı. Yapılan son hesaplamalara göre, sarı-kırmızılıların bu şansı yüzde 0,03’e kadar geriledi.

Hedef ilk 24

İlk 8 şansı neredeyse sıfırlanmış olsa da, Galatasaray'ın ilk 24 içinde yer alma olasılığı hâlâ güçlü durumda ve yüzde 86 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan, üst üste gelen mağlubiyetlerle birlikte elenme ihtimali ise yüzde 7’ye yükseldi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını iki kritik maçla tamamlayacak. Önce sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak, ardından deplasmanda Manchester City’ye konuk olacak. Bu iki karşılaşmadan alınacak sonuçlar, sarı-kırmızılıların Devler Ligi’ndeki nihai sıralamasını belirleyecek.