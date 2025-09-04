Real Madrid’de Carlo Ancelotti döneminde yeterince süre bulamayan Arda Güler, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’nun gelmesiyle birlikte çıkışa geçmişti. Jude Bellingham’ın sakatlığı sonrası ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu için şimdi farklı bir tablo gündeme geldi.

Bellingham’ın dönüşü rekabeti artırıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Bellingham’ın yeniden sahalara dönmesiyle birlikte Arda Güler ve genç yıldız Mastantuono’nun forma şansı riske girebilir. Orta sahadaki yoğun rotasyon, özellikle genç oyuncuların sürelerini kısıtlayabilir.

Arda Güler, Alonso ile görüştü

Söz konusu söylentiler üzerine Arda Güler’in doğrudan teknik direktör Xabi Alonso ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. İspanyol basınına göre genç futbolcu, yedek kalacağına dair çıkan haberleri hocasına sordu.

Alonso’nun yanıtı: “Mümkün”

Haberde, Alonso’nun Arda Güler’e net bir yanıt verdiği aktarıldı. Deneyimli teknik adam, milli futbolcuya yedek kalmasının mümkün olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından Güler’in takım içindeki geleceği bir kez daha tartışmaya açıldı.

Arda’nın kararlılığı

Milli futbolcunun bu rekabetten geri adım atmak istemediği, antrenmanlarda performansını artırarak forma savaşını sürdürmeyi planladığı belirtildi. Arda Güler’in, Real Madrid’deki kariyerini uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ve kulüpte kalmaya kararlı olduğu iddia edildi.

Real Madrid’de kritik süreç

Bellingham’ın dönüşüyle birlikte orta sahada rekabet yeniden kızışacak. Bu süreçte Xabi Alonso’nun genç yıldızlara ne kadar süre vereceği, Arda Güler’in kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.