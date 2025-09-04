A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 3-1 kazanan Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek finalde zorlu rakip ABD

Tayland’daki organizasyonda sahne alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi ABD karşısında etkili bir oyun sergiledi. İlk seti 25-14 kaybeden Sultanlar, ikinci setten itibaren oyuna ağırlığını koydu ve maçı 3-1 kazanarak tur biletini aldı.

Yarı finalde rakip Japonya

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadelesi, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Setlerin skorları

1. Set: 14-25 (ABD üstün)

2. Set: 25-22 (Türkiye üstün)

3. Set: 25-14 (Türkiye üstün)

4. Set: 25-14 (Türkiye üstün)

Sultanlar yine tarih yazıyor

Türkiye, son yıllarda voleyboldaki yükselişini sürdürerek dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. ABD karşısında aldığı galibiyetle yarı finale yükselen Sultanlar, bir kez daha Türk voleybolunun gücünü kanıtladı.