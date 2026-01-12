İspanya futbolunun dev kulübü Real Madrid, teknik direktörlük koltuğunda sürpriz bir değişikliğe gitti. Son dönemde alınan sonuçların ardından kulüp yönetimi, Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Süper Kupa mağlubiyeti sonrası karar

Real Madrid, Barcelona’ya karşı kaybedilen Süper Kupa maçının ardından teknik heyeti masaya yatırdı. Alınan mağlubiyet ve performans değerlendirmesi sonrası yönetim, Xabi Alonso’nun görevine son verilmesi yönünde karar aldı.

Resmi açıklama geldi

Kulüpten yapılan kısa ama net açıklamada, Xabi Alonso ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı belirtilirken, yeni teknik direktörün de çok kısa süre içinde belirlendiği duyuruldu.

Yeni hoca: Alvaro Arbeloa

Xabi Alonso’nun ayrılığının hemen ardından Real Madrid, teknik direktörlük görevine kulübün eski futbolcularından Alvaro Arbeloa’nın getirildiğini açıkladı. Arbeloa, son olarak Real Madrid’in altyapı takımı Castilla’nın başında görev yapıyordu.

Altyapıdan A takıma yükseldi

Genç takımlardaki çalışmalarıyla dikkat çeken Arbeloa, altyapıdan yetişen oyunculara verdiği önem ve modern futbol anlayışıyla biliniyor. Yönetimin, A takımı emanet ederek kulübün geleceğini içerden yetişmiş bir isimle şekillendirmeyi hedeflediği öğrenildi.