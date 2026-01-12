Son Mühür - 2. Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında Menemen FK ile deplasmanda karşılaşması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu, maça gitmedi. Kulübün mali kriz nedeniyle deplasman masraflarını karşılayamadığı ve bu nedenle sahaya çıkmadığı bildirildi.

Karşılaşma öncesi Menemen FK’nın statta hazır bulunduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla ev sahibi ekibin hükmen galip sayılacağı aktarıldı. Yeni Mersin İdmanyurdu’nun bir maça daha çıkmaması durumunda TFF kuralları gereği küme düşürüleceği ifade edildi. Bu gelişme, kulübün ligdeki geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.

Kulüp darboğazda