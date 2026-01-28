Son Mühür - Real Madrid’den Arda Güler’in geleceğine ilişkin yapılan açıklama, Arsenal ve Chelsea söylentilerine açık bir cevap niteliği taşıdı.

Söylentilere son noktayı koydu

Arda Güler’in sezon sonunda 90 milyon euro karşılığında Arsenal ya da Chelsea’ye gideceği yönündeki iddialar İspanya’da geniş yankı bulmuştu. Ancak Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Benfica karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalar, bu söylentilere adeta nokta koydu.

Övgü dolu sözler

Basın toplantısında Arda Güler’e dair görüşlerini paylaşan Arbeloa, milli futbolcuya olan güvenlerini net şekilde ortaya koydu. Arda’nın oyun kalitesine dikkat çeken Arbeloa, “Arda çok özel bir yeteneğe sahip. Oyun görüşü ve pas kabiliyeti üst düzeyde. Savunmada da oldukça etkili” dedi. Genç oyuncunun çalışma disiplinini de vurgulayan İspanyol teknik adam, savunma sorumlulukları nedeniyle maçları yorgun bitirdiğini ancak bunun takıma önemli katkı sağladığını ifade etti. Arbeloa ayrıca Arda’nın hem orta sahada hem de hücuma yakın bölgelerde oynadığında daha da öne çıkabileceğini dile getirdi. Arbeloa sözlerini şöyle noktaladı: "Onun yeteneğinden faydalanmak istiyoruz. Gelişmeye devam etmeli. En üst seviyede mücadele gerektiren maçlar geldiğinde bize mutlaka yardımcı olacaktır"