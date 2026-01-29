Son Mühür - Fenerbahçe’de ara transfer sürecinde bir ayrılık daha kesinleşti. Sarı-lacivertliler, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile sezon sonuna kadar geçici olarak yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Ayrılık talebini yönetime iletti

Sezon başında Girona’ya kiralanan ancak İspanya’da beklediği süreleri alamayan Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb’e geri dönüyor. Hırvat kaleci, kısa süre önce ayrılma isteğini yönetime bildirmişti. 300 bin euro bedelle kiralandı Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre taraflar el sıkıştı. Dinamo Zagreb, Livakovic’i Fenerbahçe’den 300 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. 6.65 milyon euro bonservis ödenmişti Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i 2023–2024 sezonu başında Dinamo Zagreb’ten 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 29 yaşındaki kalecinin sezonun kalan kısmında yeniden Dinamo Zagreb formasını giymesi bekleniyor.