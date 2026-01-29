Genç milli takımlardaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Erdal Güneş, şimdi Boluspor'u 1. Lig'de yukarılara taşıma hedefiyle göreve başlıyor. Peki Boluspor'un yeni teknik patronu Erdal Güneş kimdir, futbolculuk kariyeri nasıl geçti ve hangi takımları çalıştırdı?

Erdal Güneş kimdir ve nereli?

Erdal Güneş, 29 Mart 1982'de Siirt'in Eruh ilçesinde doğdu. Ocak 2026 itibarıyla 43 yaşında olan deneyimli teknik adam, 1.84 metre boyuyla futbolculuk döneminde orta sahada ön libero pozisyonunda görev yaptı.

Futbol kariyerine Gaziantepspor altyapısında adım atan Güneş, 2000 yılında profesyonel futbolcu kimliğine kavuştu. Aktif futbolculuk yıllarında Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

Erdal Güneş futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda oynadı

Erdal Güneş, futbolculuk serüveninde birçok köklü Anadolu kulübünde ter döktü. Kariyerinin büyük bölümünü Gaziantep futbol camiasında geçiren Güneş, farklı dönemlerde Kayserispor, Altay ve Diyarbakırspor formalarını da giydi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da (bugünkü adıyla Gaziantep FK) da oynayan Güneş, aktif futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine yöneldi. Sahada edindiği deneyimi kulübe taşıma fırsatı bulan teknik adam, Gaziantep FK'da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Erdal Güneş teknik direktörlük kariyeri ve çalıştırdığı takımlar

Erdal Güneş, teknik direktörlük kariyerinde hem kulüp hem de milli takım tecrübesi edindi. 2023 yılında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde genç milli takımlarla çalışma fırsatı bulan Güneş, 2024 yılında U15 Milli Takımı'nın sorumluluğunu üstlendi. Ardından 2025'te U20 Milli Takımı'nın başına geçti. Bu görevlerde genç yeteneklerin gelişimine katkı sağladı.

Ocak 2026'da Boluspor ile anlaşan Erdal Güneş, 1. Lig'de başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Genç oyuncu yetiştirme konusundaki uzmanlığı, Boluspor'un tercihinde belirleyici faktörlerden biri oldu.

Boluspor neden Erdal Güneş'i tercih etti

Boluspor yönetimi, Erdal Güneş'in milli takımlardaki deneyimini ve genç futbolculara olan yaklaşımını değerlendirerek bu tercihi yaptı. Güneş'in altyapıdan yetişmiş oyuncuları üst düzeye taşıma becerisi, kulübün uzun vadeli planlarıyla örtüşüyor. Tecrübeli teknik adam, Boluspor'da hem sportif başarıyı hem de oyuncu gelişimini bir arada sağlamayı amaçlıyor.

Gaziantep futbol ekolünden gelen Erdal Güneş, disiplinli çalışma anlayışı ve taktiksel esnekliğiyle tanınıyor. 1. Lig'in zorlu maratonunda Boluspor'u üst sıralara taşıma misyonuyla yola çıkan teknik adam, sezon sonuna kadar takıma yeni bir kimlik kazandırmayı hedefliyor. Futbolseverler, Güneş'in Boluspor'daki performansını merakla bekliyor.