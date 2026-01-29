Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün geleceğini şekillendirecek adımları ve transfer operasyonlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Kulübün içinde bulunduğu durumu "kaos" olarak nitelendiren çevrelerin aksine, soğukkanlı ve rasyonel bir yönetim anlayışı sergilediklerini vurgulayan Adalı, Beşiktaş'ın ekonomik çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuklarını ifade etti.

"Sokakta harcayacak paramız yok"

Transfer dönemindeki gecikmelerin ve yaşanan aksaklıkların farkında olduklarını belirten Serdal Adalı, taraftarların "transfer yapılsın" baskısı karşısında popülist bir yaklaşımdan uzak duracaklarını söyledi. Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ve ekibinin titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Başkan, her mevki için birden fazla alternatifin masada olduğunu kaydetti. Kulüp kapısından giren her oyuncunun ciddi bir scout ve teknik heyet filtresinden geçtiğini dile getiren Adalı, piyasa değerinin çok üzerinde istenen rakamlara boyun eğmeyeceklerini belirtti. Beşiktaş’ın şu anda iki takım kuracak kadar geniş bir maaş yükü altında olduğunu hatırlatan Başkan, tek bir kuruşun bile boşa gitmesine izin vermeyeceğini, bütçe disiplinine sadık kalarak karlı yatırımlar yapacaklarını altını çizdi.

Transferde hedef minimum 4 yeni isim

Siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği takviye konusunda net sayılar veren Adalı, Yasin Özcan transferini bu planlamanın dışında tuttuklarını ifade etti. Orta saha bölgesi için beklenen Asllani’nin bugün akşam saatlerinde şehre geleceği müjdesini veren Başkan, listede en az 3 oyuncunun daha yer aldığını açıkladı. 6 Şubat’a kadar devam eden transfer penceresini son ana kadar aktif kullanacaklarını belirten Serdal Adalı, kadroyu gençleştirmek ve dinamizm katmak adına seçici davranmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca takımın eksik görülen noktalarından biri olan kaleci pozisyonu için de bir hamle yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Camianın en büyük ihtiyacı: Birlik ve beraberlik

Başkan Adalı, saha sonuçlarından bağımsız olarak Beşiktaş'ın en büyük probleminin bölünmüşlük olduğunu dile getirdi. Başarıya giden yolun taraftar, basın ve camia bütünleşmesinden geçtiğini savunan Adalı, tribünlerdeki ayrışmanın takıma zarar verdiğini belirtti. İstifa çağrılarının çözüme katkı sağlamayacağını savunan Başkan, 10 yılda yapılamayan işleri kısa sürede başardıklarını ve camiadan kredi beklediklerini söyledi. Kulübün mali tablosunu düzeltmek adına atılan adımlara taraftarın da Kartal Yuvası üzerinden destek vermesi gerektiğini hatırlatan Adalı, Beşiktaş'ın menfaatini gözetmeyen isimlerin kulüp çevresinden uzaklaştırılacağını sert bir dille ifade etti.

Takım ruhu ve gelecek vizyonu

Antalya kampında yakalanan havadan oldukça memnun olduğunu dile getiren Serdal Adalı, beraber gülen ve beraber ağlayan bir ekip yaratmak istediklerini vurguladı. Takımdaki taşların yerine oturduğunu, mevcut kadronun 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmediğini belirten Başkan, ikinci yarıda bu seriyi galibiyetlerle süsleyeceklerine inandığını söyledi. Ayrıca Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi’nin durumu ve İtalya'da performans sergileyen Semih Kılıçsoy hakkında da bilgilendirmeler yapan Adalı, Beşiktaş'ın her kulvarda rekabetçi kimliğini koruyacağını ve Türkiye Kupası'nın en güçlü adayı olduklarını belirterek açıklamalarını tamamladı.