Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki ilk sezonunda heyecan dorukta. Manchester City deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı ve play-off turuna kalmaya hak kazandı.

Kura çekimi öncesi takımların sıralamaları netleşti ve Galatasaray'ın hangi takımlarla eşleşebileceği belli oldu. Seribaşı statüsü bulunmayan sarı kırmızılılar, 9 ile 16. sıralar arasındaki takımlarla karşılaşacak. Lig aşamasında karşılaşılan takımlarla tekrar eşleşme yasağı bulunuyor. Bu nedenle Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile karşılaşma ihtimali ortadan kalkıyor. Aynı ülke takımlarının da eşleşmemesi kuralı gereği Bayern Münih ve Borussia Dortmund dışında başka Alman takımı da rakip olamıyor.

Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura töreninde play-off turu için seribaşı olan ve olmayan takımların eşleştirilmesi gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılılar seribaşı olmayan takımlar arasında yer alıyor ve ilk maçı 17-18 Şubat tarihlerinde kendi sahasında oynayacak. Rövanş maçları ise 24-25 Şubat'ta deplasmanda yapılacak. Turu geçen takımlar 27 Şubat'ta çekilecek yeni kura ile son 16'daki rakiplerini öğrenecek.

Galatasaray'ın muhtemel rakipler kimler?

Galatasaray'ın en güçlü rakip adayları arasında İtalya Serie A'dan gelen takımlar bulunuyor. 13. sıradaki Atalanta ve 14. sıradaki Inter, sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında ilk sırada yer alıyor. Juventus'un da bu potaya düşme ihtimali bulunuyor. Ayrıca Sporting Lizbon, Club Brugge, Benfica ve PSV Eindhoven gibi takımlarla da eşleşme olasılığı var. Bu takımlar lig aşamasını 9 ile 16. sıralar arasında bitiren ve seribaşı statüsü alan ekipler arasında bulunuyor. Kura çekiminde takımların sıralamalarındaki konumlarına göre eşleştirme yapılacak ve Galatasaray'ın yolu bu takımlardan biriyle kesişecek.

Eşleşme kuralları ve kısıtlamalar

Kura çekiminde bazı önemli kurallar bulunuyor. Lig aşamasında aynı grupta yer alan veya karşılaşan takımlar play-offta birbirleriyle eşleşemiyor. Aynı ülkeden takımların da karşılaşması mümkün olmuyor. Bu kurallar çerçevesinde Galatasaray'ın olası rakip havuzu şekilleniyor. Kura çekiminin ardından belirlenecek rakibe göre teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, 17 Şubat'taki ilk maçın hazırlıklarını sürdürecek. Mario Lemina'nın cezalı olması nedeniyle orta saha rotasyonunda değişiklikler gündeme gelebilir. Play-off maçları öncesi takımın son durumu ve muhtemel 11'i merak konusu olmaya devam ediyor.