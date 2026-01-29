Romanya'nın yetiştirdiği en yetenekli genç futbolculardan biri olan Octavian Popescu, FCSB formasıyla sergilediği performansla adından söz ettiriyor. 2023-24 sezonunda takımıyla 7 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan oyuncu, Avrupa kupalarında da dikkatleri üzerine çekiyor.

Octavian Popescu kimdir?

Octavian George Popescu, 27 Aralık 2002 tarihinde Romanya'nın Dambovita bölgesindeki Nucet kasabasında doğdu. 23 yaşındaki Rumen futbolcu, sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapıyor. 1.80 metre boyunda olan oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

Popescu, 8 yaşında Nucet'teki yerel lise takımında futbola başladı. 2014 yılında Bükreş'e taşınarak Regal Sport București altyapısına katıldı. Bu dönemde Juventus'un İtalyan savunmacısı Radu Drăgușin ile takım arkadaşlığı yaptı.

Octavian Popescu hangi takımlarda oynadı?

Genç yetenek, profesyonel kariyerine geçmeden önce çeşitli kulüplerde forma giydi:

Grup Școlar Agricol Nucet (2014 öncesi)

Regal Sport București (2014-2019)

Rapid București (2018 - kiralık)

Universitatea Craiova (2019-2020)

FCSB (2020 - devam ediyor)

Popescu, 2020 yılında 17 yaşındayken FCSB'ye transfer oldu. İlk profesyonel maçına Argeș Pitești karşısında çıkan oyuncu, kulübün önemli isimlerinden biri haline geldi.

Octavian Popescu FCSB'de nasıl bir performans sergiliyor?

Rumen yıldız, FCSB'deki ilk sezonunda 34 maçta 4 gol kaydetti. İkinci sezonunda ise 38 maça çıkarak 10 gol attı ve kariyerinin en verimli dönemini yaşadı. 2022-23 sezonunda 10 numaralı formayı giyen Popescu, takım kaptanı vekili olarak görevlendirildi.

2023-24 sezonunda 33 maçta forma giyen oyuncu, FCSB'nin 7 yıl sonra gelen şampiyonluğunda önemli rol üstlendi. 6 Ekim 2024'te Gloria Buzău karşısında bir yılı aşkın süre sonra ilk gollerini atarak çıkışa geçti.

Octavian Popescu milli takım kariyeri

Popescu, Romanya A Milli Takımı'nda ilk maçına 25 Mart 2022'de Yunanistan karşısında çıktı. U21 ve U23 milli takımlarında da forma giyen oyuncu, iki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil etti.

Octavian Popescu'nun piyasa değeri ne kadar?

Transfermarkt verilerine göre Octavian Popescu'nun güncel piyasa değeri 850 bin euro civarında. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan oyuncunun menajerliğini Becali Sport üstleniyor.

Octavian Popescu neden Hagi'ye benzetiliyor?

Rumen futbol otoriteleri, Popescu'yu efsanevi isimlerle karşılaştırıyor. Eski milli futbolcu Gabi Balint, oyuncunun Gheorghe Hagi gibi hızlı düşünen bir deha olduğunu belirtti. Cornel Dinu ise onu Adrian Mutu'ya benzeterek daha başarılı bir kariyer yapabileceğini öngördü. Eski teknik direktör Dorinel Munteanu, Hagi'den bu yana derinliğe oynama ve son pas konusunda böyle bir yeteneğe rastlamadığını ifade etti.