Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın, Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'ya yönelik sosyal medya hareketi gündem oldu.

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla’yı kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun takımla yaptığı ilk idmandan görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı. Bu paylaşımı beğenen isim ise Fenerbahçe’nin golcüsü Jhon Duran oldu. Duran’ın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Jhon Duran ile Yaser Asprilla’nın uzun süredir devam eden bir arkadaşlığı olduğu biliniyor. Asprilla, İstanbul’a geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada Duran’dan söz ederek şu ifadeleri kullandı:

"Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız. Çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum"

Taraftarlar ikiye ayrıldı