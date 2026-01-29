Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Real Madrid’i 4-2 yenmeyi başardı. Maçın uzatma dakikalarında (90+8) kaleci Trubin’in kaydettiği gol ise gecenin en dikkat çeken anı oldu.

Real Madrid ilk 8'in dışında kaldı

Bu galibiyetle puanını 9’a çıkaran Benfica, uzatma anlarında bulduğu gol sayesinde averajla 24. sıraya yükselerek play-off hakkı kazandı. Real Madrid ise son dakikalarda gelen golün ardından ilk 8’in dışında kaldı.

Arda Güler'den oyundan çıkarken tepki gösteri

Maçta öne çıkan bir diğer gelişme ise milli futbolcu Arda Güler’in oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyondu. Arda’nın kenara gelirken “Neden hep ben çıkıyorum, artık yeter” diyerek sitem ettiği kameralara yansıdı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.