Son Mühür/Merve Turan- Televizyon ekranlarının tanıdık isimlerinden Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile hayatını birleştirdi. Çift, yakın çevresinin katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendi. Törene ait kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nikah şahidi sürprizi

Törende en dikkat çeken ayrıntı, gelin Ayaz’ın nikah şahidi oldu. Şahitlik görevini üstlenen isim, Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı ile boşanma sürecinde de rol alan avukat Merve Uçanok’tu. 2023 yılında Alçı ile Kütahyalı’nın ayrılığını yöneten Uçanok’un yeniden bu defa nikah masasında yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Kütahyalı’dan tören sonrası açıklama

Nikah sonrası kısa bir açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı, “Aile arasında sade bir tören gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Kütahyalı’nın, “Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti” sözleri ise sosyal medyada gündem yarattı.

Nagehan Alçı’dan dikkat çeken tebrik

Eski eş Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yeni evli çifti tebrik etti. Paylaştığı kareye, “Pınar ve Rasim’e mutluluklar diliyorum, yolları açık olsun” notunu ekledi.

Ancak Alçı’nın paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı: Nikah şahidi Merve Uçanok’un yer aldığı bölüm kareden çıkarılmıştı.

Sosyal medyada yorum yağdı

Alçı’nın paylaşımı sosyal medyada hızla gündem olurken, kullanıcıların yorumları ikiye bölündü. Kimileri Alçı’nın tavrını “nazik bir tebrik” olarak değerlendirirken, kimileri de fotoğrafın kırpılmasını “manidar bir mesaj” olarak yorumladı.