Son Mühür/Merve Turan - Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Kütahyalı, kendisinden 20 yaş küçük pilates antrenörü Pınar Ayaz ile hayatını birleştirdi. Çiftin sade bir törenle evlendiği öğrenildi.

Nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştılar

Pınar Ayaz, sosyal medya hesabından paylaştığı nikah karelerine, “Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü” notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kütahyalı ise, törenle ilgili olarak “Aile arasında sade bir nikâhtı” ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken açıklama: “Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti”

Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Kütahyalı, magazin gündemini sallayan bir ifadeye de imza attı. Televizyon yorumcusu, “Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti” sözleriyle sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

Pınar Ayaz kimdir?

Spor dünyasında tanınan pilates eğitmeni Pınar Ayaz, aktif olarak bir spor merkezinde görev yapıyor. Sağlıklı yaşam ve sporcu kimliği ile bilinen Ayaz, sosyal medya hesaplarında da bu yönünü takipçilerine yansıtıyor.

Önceki evliliği ve magazin gündemi

Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile evlenmiş ve bu evlilikten ikiz çocukları olmuştu. Çift, 2023 yılında tek celsede boşanmış, boşanma sonrası 40 milyon lira tazminat konusu magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Kütahyalı, böylece ikinci evliliğini gerçekleştirmiş oldu.