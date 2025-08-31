Son Mühür- Gerçek adı Ekincan Arslan olan ve müzik dünyasında Sansar Salvo mahlasıyla tanınan rap sanatçısının intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. İddialara göre Arslan, çok sayıda ilaç alarak yaşamına son vermek istedi.

Hastaneye kaldırıldı

İntihar girişiminin ardından genç rapçi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce skandallarla gündeme Gelmişti

Sansar Salvo, son dönemde müzik kariyerinden çok sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelmişti. Özellikle babasıyla yaşadığı tartışma sırasında uyguladığı şiddet görüntüleri, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Gazeteci Haskaloğlu duyurdu

Konuyla ilgili ilk bilgiyi sosyal medya hesabından gazeteci İbrahim Haskaloğlu paylaştı. Haskaloğlu, Arslan’ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.