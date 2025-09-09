Son Mühür/ Begüm Mol- Türkiye’de açılan davalar nedeniyle yurt dışında yaşamını sürdüren ünlü rapçi Ezhel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık tartışmaların odağında yer alıyor. Daha önce kullandığı “Türklüğümden utanıyorum” sözleriyle tepki çeken, sonrasında yanlış anlaşıldığını ifade eden Ezhel, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Keşke hain olsaydım”

Rapçi Ezhel, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:







“Ya tatildeyim. Dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Allah’ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım. Değil yurtdışında Mars’ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızları düşünmeden yatıp uyanacağım? Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?”

Tepkiler gecikmedi

Ezhel’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımı, takipçileri arasında tartışma konusu olurken, bazı kullanıcılar sanatçının duygularına destek verdi, bazıları ise sert eleştirilerde bulundu.