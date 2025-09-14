Son Mühür/ Begüm Mol-“Çilek Kokusu”, “Hayat Sevince Güzel”, “Payitaht Abdülhamid”, “Gençliğim Eyvah”, “Savaşçı”, “Bir Sevdadır” ve son olarak “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda rol alan Daymaz, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık adından söz ettiriyor.

35 yaşındaki oyuncunun, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile ilişkisi kamuoyuna yansıdı. Çifte ait görüntüler özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

“Kendi paylaştığımız anı çarpıtıyorlar”

Sosyal medyaya düşen banyodaki dans videosu hakkında konuşan Daymaz, görüntülerin kendi hesaplarından paylaşıldığını belirtti. Oyuncu, Instagram’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle gününüzü böyle bir haberle meşgul ettiğimiz için herkesten özür dileriz. Havuza girdiğimiz kıyafetlerle, yani mayolarımızla, ortak alandaki lavabo aynasının karşısında eğlenerek çektiğimiz videoyu alıp kesip çarpıtarak paylaşanların kendi kirli zihniyetlerini sorgulaması gerekir.”

“Genç bir kadının neşesini malzeme ettiler”

Daymaz, sevgilisi Beliz Yürekli’nin yaşı hakkında da yapılan yanlış bilgilere tepki gösterdi:

“Genç bir kadının neşeli halini çekemeyip, yaşını da yanlış yazılarak ‘ifşa’ başlığı altında ucuz tıklanma avcılığına malzeme edilmesi şiddettir. Sanki gizli bir şey ortaya çıkarılmış gibi gösterilmesi kötülükten başka bir şey değil.”

Hukuki süreç başlatılacak

Oyuncu, hem kendi hem de sevgilisinin itibarını zedeleyen bu paylaşımlar karşısında hukuki yollara başvuracağını duyurdu:

“Toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak, genç bir kadının ailesi ve kamuoyu önünde yanlış algıya kurban edilmesinden son derece üzgünüm. Haber ve yorum adı altında itibarımızı zedeleyenlere karşı hukuki mücadele edeceğim.”