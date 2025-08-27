Son Mühür- Rap dünyasında gündem bu kez müzikten çok “bot kullanımı” oldu. Son dönemde Spotify’da sahte dinlenmelerle ilgili iddialar artarken, genç rapçi Uzi’nin programda yaptığı açıklamalar sektörde deprem etkisi yarattı.

Uzi’den sert gönderme

Konuk olduğu programda isim vermeden sahte dinlenme olayına değinen Uzi, “Bunu yapanların sanatçılar olduğunu sanmıyorum. Daha çok para kazanmak için dinlenme algısı oluşturan kişiler var” sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi.

Ebo’dan zehir zemberek yanıt

Rap camiasının bilinen isimlerinden Ebo, canlı yayında Uzi’ye çok ağır ifadelerle yüklendi. Ünlü rapçi, “İşlerine gelmeyince bot diyorlar. Şarkıları dinlenmeyen sanatçılar böyle yapıyor. Uzi’nin sektörde icraatı yok, sadece takipçilere algı satıyor” diyerek karşı atağa geçti.

Uzi sessiz kalmadı

Ebo’nun sözleri sonrası Uzi’den de yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç rapçi, “Sorulan sorular bize önceden verilmedi. Ben doğruyu da söylesem makine ötecek zaten. Kimseye yalan söylemedim” diyerek Ebo’ya sert çıkıştı.

Rap dünyasında Uzi ve Ebo kavgası sosyal medyayı ikiye bölerken, tartışmanın nasıl devam edeceği merak konusu oldu.