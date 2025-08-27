Magazin dünyasında uzun süredir “ayrılık iddiası” ile konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinden şok bir gelişme geldi. Rol aldıkları “Arka Sıradakiler” setinde tanışıp 2016’da evlenen çift, resmi olarak boşandı.

Uyumlu çiftin ayrılık kararı

2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan Akil ve Altan, uzun süre magazin dünyasında örnek gösterilen bir birliktelik sergilemişti. Ancak son dönemde evlerini ayırdıkları yönünde iddialar gündeme gelmiş, Pelin Akil geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte, “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama çocuklarımız için hep birlikte olacağız” açıklamasını yapmıştı.

Resmi boşanma haberi geldi

Bugün ise ünlü çiftin resmi olarak boşandığı öğrenildi. Çocuklarının yanında dostane bir ilişki sürdürmeyi planlayan çiftin, magazin gündeminde yeni bir sayfa açtığı belirtiliyor.



Pelin Akil ve Anıl Altan’ın ayrılığı, hayranlarını ve magazin takipçilerini şaşkına çevirdi. Uzun süre uyumlarıyla örnek gösterilen çiftin boşanması, sosyal medyada geniş yankı bulurken, ikilinin yeni hayatlarına nasıl devam edeceği merak konusu oldu.