Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, çarşamba akşamı Norveç ekibi Bodo/Glimt’i Rams Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, İskandinav temsilcisi İstanbul deplasmanı öncesi zorlu bir sınavın sinyallerini veriyor.

Rams Park Atmosferi Norveçlileri ürkütüyor

Galatasaray’ın ev sahibi olduğu maçlarda tribünlerin yarattığı yüksek sesli atmosfer, rakipler için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Liverpool karşılaşmasında da rakibini zorlayan bu “cehennem” ortamı, Bodo/Glimt’in motivasyonunu şimdiden etkiliyor. Tribünlerin tamamen dolması ve coşkulu taraftar desteği, Norveç ekibi üzerinde psikolojik baskı yaratacak.

Suni çimden doğal zemine adaptasyon sorunu

Bodo/Glimt, Norveç’te tüm maçlarını suni çim sahalarda oynuyor. Rams Park’taki hibrit zemin (doğal ve sentetik karışımı), ekip için alışılmışın dışında bir ortam oluşturuyor. Bu durum, özellikle top kontrolü ve oyun temposu açısından Norveçlilerin performansını olumsuz etkileyebilir.

Deplasman performansı endişe verici

Bodo/Glimt’in Avrupa kupalarındaki deplasman karnesi zayıf. Son 10 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alan Norveç ekibi, Braga’yı 2-1 mağlup ederken; Sturm Graz, Tottenham, Lazio, Twente, Olympiakos ve Manchester United’a mağlup oldu. Slavia Prag, Nice ve Union St. Gilloise maçlarında ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

İç sahada başarılı, dışarıda zayıf

İç sahadaki performansı oldukça güçlü olan Bodo/Glimt, son 10 iç saha maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alırken yalnızca 2 kez kaybetti. Ancak deplasmanda aynı başarıyı tekrarlayamayarak istikrarsız bir tablo sergiliyor.

Zorlu 90 dakika kapıda

Rams Park’taki maç, hem coşkulu taraftar atmosferi hem de alışık olunmayan zemin koşulları nedeniyle Bodo/Glimt için ciddi bir sınav olacak. Galatasaray ise kendi sahasında tüm avantajları kullanarak galibiyeti hedefliyor