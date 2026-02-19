On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam aleminde coşkuyla karşılandı. Milyonlarca Müslüman bugün ilk oruçlarını tuttu. Güneşin batmasıyla duyulan ezan sesiyle oturulacak iftar sofraları için ise hazırlıklar şimdiden başladı. İftarını en güzel şekilde yapmak isteyenler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sünneti olan duaları araştırmaya koyuldu. Peki, iftarda hangi dualar okunur? İşte Arapça ve Türkçe iftar duası okunuşu...

ARAPÇA İFTAR DUASI OKUNUŞU

İftar vakti geldiğinde milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak bu duayı ediyor:

'Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.'

TÜRKÇE İFTAR DUASI VE ANLAMI

İftar duasını Türkçe okumak isteyenler veya mealini merak edenler de var. İşte iftar duasının Türkçe meali:

'Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!'

ORUÇ AÇARKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Oruç açarken edilen dualar, ibadetin özünü oluşturuyor. Peygamber Efendimiz, iftarı her zaman dua ile açmayı ettiği için Arapça veya Türkçe iftar duasının okunması büyük önem taşıyor.

Bunun yanı sıra yemeğe başlarken 'Bismillâhirrahmânirrahîm:' diyerek niyet edilmesi gerekiyor. Yemekten sonra ise açlık ve susuzluğu gideren Allah'a şükrü ifade eden 'Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin' duası okunuyor.

ORUÇ AÇARKEN NASIL DUA EDİLİR, NELERE DİKKAT EDİLİR?

Müslümanların iftarlarını şöyle açmaları tavsiye ediliyor:

İftarı hurmayla açmak bereketi simgeliyor ve sünnet kabul ediliyor. Hurma bulunmadığı durumlarda ise zeytin ile orucun açılması tavsiye ediliyor.

Oruç açılırken niyet tazelenmeli, Allah'a güven ve şükürle dua edilmeli. Aynı anda bir sonraki günün orucu için de niyet edilmesi de sünnet olarak kabul görüyor.

Dualar okunurken manevi bir hazırlık yapılarak kalpten niyet edilmesi gerekiyor.