Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği uluslararası dev organizasyonlarda, yayıncı kuruluş TRT 1'in Digiturk platformunda aniden kaybolması veya sinyal hatası vermesi izleyicilere zor anlar yaşattı. Cihaz arızasından ziyade genellikle yayın hakları kısıtlamaları ve frekans güncellemelerinden kaynaklanan bu sorun, maç keyfini yarıda bıraktı. Binlerce kullanıcı kumandaya sarılarak kanalı geri getirmenin yollarını ararken bu problem teknik servis çağırmadan birkaç basit adımla çözülebiliyor. İşte ayrıntılar...

DİGİTURK TRT 1 NEDEN YOK?

Digiturk abonelerinin TRT 1'i açtıklarında siyah ekran veya 'sinyal yok' uyarısı görmesinin birkaç nedeni bulunuyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi uluslararası spor müsabakalarında yayın hakları devreye giriyor. TRT'nin bu maçları sadece Türkiye sınırları içinde yayınlama izni bulunuyor. Uydu sinyallerinin yurt dışına taşmasını engellemek amacıyla yayınlara 'BISS şifrelemesi' uygulanıyor. Eğer Digiturk uydu alıcısı bu şifreleme güncellemesini anlık olarak alamazsa, ekranda şifre veya sinyal uyarısı beliriyor.

Bunun dışında, TRT 1 frekanslarında yapılan güncellemeler sonrası cihazın kanal listesinin eski kalması da yayının gitmesine neden oluyor. Çanak antenin milimetrik olarak kayması, kablolardaki oksitlenme veya uydu alıcısındaki yazılımsal anlık takılmalar da TRT 1 HD yayınının listeden düşmesine yol açabiliyor.

DİGİTURK TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Kanal lisesinde TRT 1 tamamen kaybolduysa veya ekranda 'Sinyal Seviyesinde Azalma Var' yazısı duruyorsa, kumandadan 'kolay kurulum' yapılması gerekiyor.

Kurulum adımları ise şöyle:

Kumandanızın üzerinde bulunan 'Menü' (bazı modellerde 'OPTS') tuşuna basın.

Ekranda açılan menüden 'Kurulum' sekmesine gelin ve 'OK' tuşuna basarak onaylayın.

Ardından menüdeki 'Kolay Kurulum' seçeneğini bularak işlemi başlatın.

Bu adımların ardından uydu alıcınız otomatik kanal tarama işlemine başlar. Tarama bittiğinde eksik kanallar cihaz hafızasına yeniden yüklenir.

DİGİTURK TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Digiturk'ün standart kanal dizilimine göre TRT1 HD yayını 23. kanalda yer alıyor. Kolay kurulum işlemini tamamladıktan sonra kumandadan doğrudan 23'ü tuşlayarak TRT1 izlenebiliyor.