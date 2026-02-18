Son Mühür/ Beste Temel- CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’e verdiği röportajda; partinin yeni dönem stratejilerinden kadın cinayetlerine karşı yürütülen mücadeleye kadar pek çok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara’da kadın üye sayısında büyük artış

Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Uzundağ, partinin asıl odağının üye kampanyaları olduğunu belirtti. Göreve geldikleri 2024 Temmuz ayından bu yana Ankara genelinde yaklaşık 16 bin yeni kadın üye kazandıklarını açıklayan Uzundağ, temel hedeflerinin karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir temsil için kadın ve erkek üye sayısını eşitlemek olduğunu vurguladı. Uzundağ, "Başkentimize kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı bir tablo yakışır" diyerek bu konudaki kararlılıklarını dile getirdi.

"Kadın cinayetleri münferit değil, politik bir sorundur"

Son dönemde artan kadın cinayetlerine ve şiddet vakalarına da değinen Ayça Çağlar Uzundağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde çarpıcı veriler paylaştı. 2025 yılında şüpheli kadın ölümlerinin ilk kez kadın cinayeti vakalarını geçtiğine dikkat çeken Uzundağ, bu durumu iktidarın "münferit öfke cinayeti" savunmasının aksine, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve yasal mevzuattaki saldırıların bir sonucu olarak nitelendirdi. Medeni Kanun, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmamasının kadınları korumasız bıraktığını ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi: "İktidarımızın ilk günü geri gelecek"

Uzundağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de geçtiğimiz günlerde yinelediği üzere, iktidara geldikleri ilk gün ilk icraatlarının İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koymak olacağını hatırlattı. Kanunların kağıt üzerinde kalmasının yeterli olmadığını, siyasi bir iradeyle ve iyi niyetle uygulanması gerektiğini belirten Uzundağ; Keçiören ve Ankara genelinde koruma kararına rağmen katledilen kadınların acısını her an hissettiklerini ve bu konuda öfkeli olduklarını dile getirdi.

"Sokağa çıkın, mücadeleye katılın"

Röportajın sonunda Türkiye’deki tüm kadınlara bir çağrıda bulunan Uzundağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Medeni Kanun ve kazanılmış hakların en büyük garantisi olduğunu söyledi. Kadınların ancak örgütlenerek bir şeyleri değiştirebileceğini vurgulayan Uzundağ, "Aldığımız her nefes bile politik. 'Benim başıma gelmez' diyerek uzaktan izleyebileceğimiz bir dönemde değiliz. Herkesi pijamalarını ve kumandalarını evde bırakıp bizlerle birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz" sözleriyle çağrısını sonlandırdı.