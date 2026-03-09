Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP’li vekil Süreyya Öneş Derici’nin okullarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, iftar sofraları ve ilahi okunmasına yönelik eleştirilerine katıldığı bir programda tepki gösterdi. İnan, CHP’li vekilin açıklamalarını “eski Türkiye anlayışı” olarak nitelendirerek Ramazan etkinliklerinin kamusal alanda yaşanmasının doğal olduğunu savundu.

“Ramazan sofralarından ve ilahilerden rahatsız olmuş”

İnan konuşmasında Derici’nin açıklamalarını eleştirerek, Meclis kürsüsünde yapılan açıklamayı “o eski Türkiye'deki kalıntı, o bayatlamış siyaset tortusunu meclis kürsüsüne taşıyarak çok zelil bir açıklama yaptı” sözleriyle değerlendirdi.

CHP’li vekilin Ramazan sofraları ve çocukların söylediği ilahilerden rahatsız olduğunu öne süren İnan, laiklik tartışması üzerinden yapılan eleştirileri kabul etmediklerini söyledi. İnan, “Neymiş? Buradaki sofralardan, Ramazan sofralarımızdan, açmış olduğumuz oruçlardan, çocuklarımızın son zamanlarda gümbür gümbür söylediği ilahilerden rahatsız olmuş hanımefendi” ifadelerini kullandı.

“Biz sadece bu millete hesap veririz”

Konuşmasında geçmişteki siyasi tartışmalara da değinen İnan, eski Türkiye söylemine gönderme yaparak, “Bak sen, hiç kusura bakma, o eski Türkiye'de kal” dedi.

AK Parti olarak sadece millete hesap verdiklerini söyleyen İnan, “Bu millet sana hiçbir zaman senin gibilere hesap vermedi, vermeyeceğiz. Biz AK Parti olarak sadece ve sadece bu millete hesap veririz” ifadelerini kullandı.

“Ramazanımızı kamusal alanda yaşayacağız”

Ramazan ayındaki dini uygulamaların kamusal alanda yaşanmasına yönelik eleştirilere de değinen İnan, ibadetlerin toplumun her alanında özgürce yerine getirileceğini belirtti.

İnan konuşmasına, “Hiç kimse kusura bakmasın. Biz Ramazanımızı da her türlü kamusal alanda yaşayacağız. Bundan dolayı da çekinmeyeceğiz. Oruçlarımızı da ibadetimizi de, namazlarımızı da toplumun her alanında yaşayacağız” diye ekledi.

CHP’ye yönelik eleştiriler

İnan, konuşmasının devamında Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulunarak partinin değişmediğini savundu. Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirileri “laiklik atakları” olarak nitelendiren İnan, CHP’yi din ve inanç konularındaki yaklaşımı üzerinden eleştirdi.

Sosyal medyada da paylaştı

İnan, programdaki sözlerini daha sonra sosyal medya hesabından da alıntılayarak yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirileri hedef alan İnan şu ifadeleri kullandı:

“lgbt etkinliklerinde, cadılar bayramlarında çağdaşlık maskesiyle alkış tutanlar; Ramazan sofralarından ve ilahi okuyan evlatlarımızdan rahatsız olmuş!

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e açıkça soruyoruz:

Partinizdeki bu din ve maneviyat düşmanı, vesayet artığı zihniyete katılıyor musunuz? Yoksa bu riyakarlığa sessiz mi kalacaksınız?

Hiç kimse kusura bakmasın; o "Eski Türkiye" geride kaldı. Ramazan coşkumuzu bu ülkenin her alanında özgürce yaşamaya devam edeceğiz!”