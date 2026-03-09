Son Mühür- Karabağlar Belediyesi, Gülyaka Mahallesi’nde çevre ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir "çöp ev" vakasına karşı kapsamlı bir tahliye ve dezenfeksiyon operasyonu başlattı. 2983 Sokak üzerindeki bir meskenden yükselen kötü kokular ve hijyen sorunları üzerine harekete geçen belediye birimleri, mahalle sakinlerinin şikayetlerini yerinde inceleyerek durumu kayıt altına aldı. Yapılan teknik denetimlerde, bina içerisinde biriken devasa atık yığınlarının sadece kötü kokuya değil, aynı zamanda kemirgen ve böcek istilasına da davetiye çıkardığı, gıda maddelerinin bozulmasıyla birlikte salgın hastalık riski oluştuğu tespit edildi.

Yasal süreç ve hukuki müdahale aşamaları

Söz konusu meskenle ilgili süreç, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca titizlikle yürütüldü. Karabağlar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 14 Ekim 2025 tarihinde aldığı kararla mülk sahiplerine gerekli ıslah ve temizlik işlemlerini yapmaları için yasal süre tanıdı. Ancak tanınan süre zarfında herhangi bir iyileştirme yapılmaması üzerine Karabağlar Belediyesi konuyu yargıya taşıdı. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği 2026/3424 D.İş sayılı arama ve el koyma izniyle birlikte, çöp evin tahliyesi için hukuki engel ortadan kalktı. Karabağlar Kaymakamlığı ile tam koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen bu idari hamle, bölge halkının yaşam kalitesini korumayı amaçlıyor.

12 kamyon atık tahliye edildi

Mahkeme kararının tebliğinin ardından, 4 Mart 2026 tarihinde emniyet güçleri eşliğinde adrese giren belediye ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında hummalı bir çalışma başlattı. İki katlı ve teraslı yapıda yürütülen operasyonda 35 uzman personel, 2 kamyon ve 1 kepçe görev alırken, belediyenin arama kurtarma birimi KAR-KUT’tan bir personel de çalışmalara teknik destek sağladı. Binanın üst katlarındaki çöpler doğrudan araçlara yüklenirken, giriş katındaki yoğun birikim önce sokağa çıkarıldı, ardından iş makineleri yardımıyla alandan uzaklaştırıldı. Şu ana kadar evden çıkarılan kullanılmaz durumdaki eşya ve çöplerin 12 büyük kamyonu geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Titiz ayrıştırma ve geniş kapsamlı ilaçlama takvimi

Belediye ekipleri, tahliye işlemleri sırasında evde bulunan malzemeleri büyük bir hassasiyetle ayrıştırdı. Tamamen atık statüsündeki materyaller bertaraf edilmek üzere depolama alanlarına gönderilirken, hala kullanılabilir durumda olduğu saptanan eşyalar ise ev içindeki belirlenen odalarda muhafaza altına alınarak düzenlendi. Tahliye operasyonunun önümüzdeki Pazartesi günü de devam edeceği, tüm birikintilerin temizlenmesinin hemen ardından ise binada ve çevresindeki sokaklarda kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılacağı duyuruldu.

Halk sağlığı için kesintisiz denetim vurgusu

Karabağlar Belediyesi, operasyonun her aşamasında mahalle sakinlerinin sağlığını ön planda tutarak süreci büyük bir şeffaflıkla yönetiyor. Çevre kirliliğinin ve biyolojik risklerin ortadan kaldırılması adına yürütülen bu operasyon, ilçedeki benzer vakalara karşı belediyenin kararlı duruşunu simgeliyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, şehri daha yaşanabilir kılmak adına bu tür denetimlerin ve hukuki müdahalelerin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

