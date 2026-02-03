Ramazan ayının simgesi olan pidenin 2026 yılı satış fiyatları netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 23 artış gösterdiğini duyurdu. Buna göre büyükşehirlerde 250 gram Ramazan pidesi 25 TL, 350 gram pide ise 35 TL'den satışa sunulacak. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte yanıtı...

EVDE RAMAZAN PİDESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Fırınlardaki lezzeti yakalamak için hamurun kıvamı ve soslama işlemi büyük önem taşıyor. Standart bir pide hamuru için gereken malzemeler şunlar:

5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya), 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Sos için: 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ.

1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Üzeri için: Bol miktarda susam ve çörek otu.

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Pide yapımına maya aktivasyonu ile başlanması gerekiyor. Derin bir kapta ılık su, şeker ve maya karıştırılarak kabarcıklar oluşana dek 5-10 dakika bekletilir. Ardından un ve tuz kontrollü şekilde eklenerek yoğurma işlemine geçilir. Uzmanlara göre buradaki en önemli nokta, 'ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur' elde etmektir. Hamur sert olursa pide de sert olacağından, yumuşak kıvam korunmalıdır. Hazırlanan hamur, üzeri nemli bezle kapatılarak oda sıcaklığında hacmi iki katına çıkana kadar (yaklaşık 45-60 dakika) mayalandırılır.

RAMAZAN PİDESİNİN PÜF NOKTASI

Mayalanan hamur, tezgaha alınarak havası alındıktan sonra istenilen boyutta parçalara ayrılır. Tepsiye yağlı kağıt sermek yerine, fırınlardaki gibi alt dokuyu elde etmek ve hamurun terlemesini önlemek için mısır unu serpilmesi öneriliyor.

Şekil verme aşamasında ise yoğurt, yumurta sarısı ve yağdan oluşan sos devreye giriyor. Eller bu sosa batırılarak hamur genişletilir ve pidenin karakteristik kareli deseni oluşturulur. Tırnaklama adı verilen bu işlemde parmak uçlarının hamurun tabanına kadar bastırılması, desenin fırında kabardığında kaybolmaması için kritik önem taşıyor.

Şekil verilen ve üzerine susam/çörek otu serpilen hamur, 15 dakika tepsi mayası için bekletildikten sonra önceden ısıtılmış 220 derece fırına verilir. Pidenin dışının parlak ve çıtır olması için fırının içine ısıya dayanıklı bir kapla su konulması gerekmektedir. Buharlaşan su, pidenin kurumasını engelleyerek profesyonel bir sonuç alınmasını sağlar.