13 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan A.B.İ dizisi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Didem karakterini canlandıran genç oyuncu Ebrar Karabakan ise performansıyla izleyicinin beğenisini kazandı.

A.B.İ dizisinde Didem karakterinin akıbeti

Dizinin 5. bölümüne ilişkin gelen bilgilere göre Didem, kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Eline geçen görüntülerle şantaj kozunu oynamaya hazırlanan Didem, Hancıoğlu ailesindeki dengeleri altüst edebilecek bir hamle yapacak. Bu durum, karakterin hikâyede aktif olarak yer almaya devam edeceğine işaret ediyor.

Şu ana kadar yapımcılardan veya kanaldan Didem karakterinin öleceğine ya da Ebrar Karabakan'ın diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada yayılan iddialar henüz doğrulanmış değil.

Didem karakteri kimdir

Didem, dizide Avukat Çağla'nın en yakın arkadaşı olarak tanıtılıyor. Hayatı biraz magazin haberi, biraz fırsat kovalamaca gibi okuyan bir karakter. Bir yandan Çağla'yı Hancıoğlu dünyasına iteleyen, öte yandan Behram'dan para alıp Doğan'ın peşine düşen Didem, merakıyla vicdanı arasında ince bir çizgide yürüyor. Dili hızlı, kalbi tedirgin bir kadın olarak çizilen karakter, dizinin entrika dolu atmosferine renk katıyor.

Ebrar Karabakan kimdir

Ebrar Karabakan, 2006 yılında İstanbul'da doğdu. Genç oyuncu, dizi oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyor. Kariyerine Icon Talent ajansına bağlı olarak devam eden Karabakan, 2023 yılında televizyon dünyasına adım attı.

Oyunculuk kariyerine Karadut dizisinde Begüm karakteriyle başlayan Ebrar Karabakan, ardından Benim Güzel Ailem dizisinde Tuğçe rolüyle izleyici karşısına çıktı. Eşref Rüya dizisinde Nisan'ın kız kardeşi Afra karakterini canlandırarak geniş kitlelere ulaştı. A.B.İ dizisindeki Didem rolü ise genç oyuncunun kariyerindeki en dikkat çekici projelerden biri.

A.B.İ dizisi hakkında

A.B.İ dizisi, OGM Pictures yapımcılığında Onur Güvenatam'ın üretiminde ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu otururken, senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor.

Dizi her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini konu alan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor.